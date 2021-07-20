Украинские правоохранители из состава Операции объединенных сил на одном из блокпостов Луганщины задержали мужчину, которого подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе.

Гвардейцы задержали его во время обязательной проверки документов.

Это был мужчина 1993 года рождения, чья причастность к пророссийским боевикам на Донбассе подтверждается проверкой в ​​базе данных.

Злоумышленника задержали и передали в местный участок полиции, его подозревают по статье 260 Уголовного Кодекса о Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

В этот же день, 20 июля, СБУ сообщила о задержании жителя Луганска, который в 2014 году принимал активное участие в создании самопровозглашенных республик “ЛДНР” и даже в заключении “конституции” псевдогосударств.

Во время обыска правоохранители обнаружили у него “паспорт гражданина ЛНР” и различные “удостоверения”, выданные оккупационными властями.

Подробнее о задержании “депутата ЛНР” Службой безопасности Украины, читайте в материале Фактов ICTV.