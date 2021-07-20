Какой должна быть охранная компания в 2021 году

Технологии стремительно развиваются, и рынок охранных услуг — не исключение.

Охранные предприятия 90-х значительно отличались от своих современных коллег. Ранее сотрудникам охраны чаще приходилось сталкиваться с последствиями уже совершенных ограблений и покушений.

С трудом удавалось не только предотвратить нарушение, но и поймать виновников.

Причиной тому было слабое техническое оснащение и принципиально другая культура подготовки специалистов. Но рынок охранных услуг сегодня — это совсем иные цели и возможности.

Что изменилось с тех пор, и почему безопасность сегодня — полезная тенденция?

Как выбрать компанию, для которой спокойствие клиентов — действительно главная цель, а не просто рекламный слоган? Об этом и другом поговорим дальше.

Современное оборудование: пульт безопасности на смену сигнальным лампочкам

На смену примитивной сигнализации и долгой работе диспетчеров, которые вручную принимали и передавали сигнал тревоги, пришли современные технологии. Так процесс передачи сигнала стал автоматизированным.

Это означало не только качественное техническое обеспечение, но и скорость коммуникации — важнейшие функции для охранной сферы.

Компания Венбест — одна из первых лидеров на рынке охранных услуг Украины. Пульт охранной компании — это своеобразный центр управления, который задействует одновременно и человеческий ресурс, и техническую базу.

Система подразумевает слаженную работу операторов центра мониторинга, охранников групп мобильного реагирования и отдельной серверной комнаты с данными про объекты.

Так клиент получает обратную связь 24/7, удаленный контроль объекта, а также бесперебойную работу охранных устройств при пожаре или отключении электричества.

Штат профессионалов, с которыми надежно и спокойно

Венбест следит за новинками, снабжая работников современными средствами обороны и связи: травматическим оружием, рациями, касками, бронежилетами, GPS-трекерами и даже авто.

Кроме того, Венбест — единственный представитель рынка, получивший государственную аккредитацию для обучения оперативников. У компании есть свой тренинговый центр, в котором студенты изучают не только теоретические дисциплины, но и проходят курсы специальной физической подготовки и производственной практики.

Технологии, которые делают охрану доступнее для клиентов

Когда неподготовленный человек находится в стрессовой ситуации, ему трудно быть эффективным. Поэтому задача охранной компании — предоставить простые инструменты и доступное ПО.

Пользователю должно быть интуитивно понятно, куда нажимать в случае опасности, как связываться с оператором и отслеживать состояние объектов.

Специалисты Венбест, например, предусмотрели все эти опции, и не только. Чтобы управлять услугами, клиенту достаточно войти в личный кабинет на сайте компании.

Через аккаунт можно проводить оплаты, знакомиться с документацией и писать операторам службы поддержки в любое время суток. А не будучи действующим клиентом, пользователь может заказать консультацию специалиста через чат-бот в Telegram.

Стремление бизнеса успевать и адаптироваться под изменения говорит об ответственном подходе и непрерывном совершенствовании. Благодаря новаторскому подходу Венбест удается сохранять лидерство более 30 лет, и успешно расширять покрытие в Украине.

Когда дело касается безопасности, не соглашайтесь на меньшее — выбирайте лучших.