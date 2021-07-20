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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Ливень в Киеве: последствия непогоды до сих пор ликвидируют

Ливень в Киеве: последствия непогоды до сих пор ликвидируют

Коммунальные предприятия продолжают ликвидировать последствия непогоды в Киеве. Накануне, 19 июля, столицу накрыла гроза.

Во время ливня в Киеве упало около 150 деревьев. В частности, в Сырецком парке стихия изрядно их повалила.

К преодолению последствий привлекли более 320 сотрудников дорожно-эксплуатационных предприятий.

Новости Киева: последствия ливня в городе до сих пор ликвидируют (ВИДЕО, ФОТО)
Новости Киева: последствия ливня в городе до сих пор ликвидируют (ВИДЕО, ФОТО)
Новости Киева: последствия ливня в городе до сих пор ликвидируют (ВИДЕО, ФОТО)
Новости Киева: последствия ливня в городе до сих пор ликвидируют (ВИДЕО, ФОТО)
Новости Киева: последствия ливня в городе до сих пор ликвидируют (ВИДЕО, ФОТО)
Новости Киева: последствия ливня в городе до сих пор ликвидируют (ВИДЕО, ФОТО)
Новости Киева: последствия ливня в городе до сих пор ликвидируют (ВИДЕО, ФОТО)
Новости Киева: последствия ливня в городе до сих пор ликвидируют (ВИДЕО, ФОТО)
Ливень в Киеве: последствия непогоды до сих пор ликвидируют / 4 фотографии

В понедельник около 12.00 на Киев обрушилась непогода. Город начало заливать водой, в результате чего многие улицы затопило, а движение транспорта приходилось перекрывать.

От ливня пострадали и две станции метро Берестейская и Академгородок. Их закрывали на вход и выход из-за подтопления кассового зала.

За 30 минут в городе выпала недельная норма осадков (18 мм).

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Затопленные станции метро и недельная норма осадков: последствия непогоды в Киеве

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