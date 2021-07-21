Авария на Ровноазоте: Госэкоинспекция продолжает собирать пробы грунта

Работники Государственной экологической инспекции Украины продолжают собирать пробы грунта на заводе Ровноазот, где произошел взрыв, для проведения экспертизы.

Об этом сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, специалисты исследуют почву возле населенных пунктов вблизи завода по розе ветров.

Руководитель инспекции отметил, что сейчас отобрали пробы почвы в пяти точках: возле завода, в населенных пунктах Городок, Караевичи, Обаров и городе Ровно (со стороны луцкого кольца).

Вечером 20 июля в Ровенской области на химическом заводе Ровноазот произошел взрыв. Из-за этого в небе образовалась оранжевая туча, которую специалисты называют лисьим хвостом.

На предприятии происходила разгерметизация трубопровода нитрозных газов, из-за чего произошел выброс оксида азота. По состоянию на утро 21 июля правительственные организации привлекли специалистов, которые зафиксировали, что в воздух не поступают загрязняющие вещества.

По словам председателя Госэкоинспекции, специалисты провели замеры атмосферного воздуха, после чего констатировали, что показатели находятся в рамках допустимых концентраций.