Прокуратура Крыма сообщила о подозрении экс-помощнику командира Керченского отряда морской охраны, который помогал российским оккупантам аннексировать полуостров в 2014 году.

В марте 2014, когда Россия захватывала административные здания и военные части, бывший чиновник отдал приказ вопреки утвержденному плану командования.

Занимая должность помощника командира и имея определенное влияние, он приказал личному составу сдать оружие в комнату хранения.

По данным прокуратуры АР Крым, злоумышленник лично проконтролировал выполнение этого приказа.

Таким образом, государство оккупант легко получило доступ к в воинской части №1472.

Кроме этого, фигурант составлял для российских оккупантов списки военнослужащих своей части и способствовал незаконному предоставлению этим военным гражданства Российской Федерации.

Бывшему чиновнику объявили подозрение по ч 1. ст 111 Уголовного Кодекса о государственной измене.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Источник: Прокуратура АР Крым