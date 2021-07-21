Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

Из Одессы с любовью: эколог рассказал об антисанитарии на местных пляжах

Загрязнение на пляжах Одеси

Пляжи в Одессе и Одесской области находятся в антисанитарном состоянии.

Об этом рассказал экоактивист Владислав Балинский на своей странице в социальной сети Facebook.

Ему удалось зафиксировать слив нечистот в Черное море, а также множество мусора на берегу.

Он также сообщил, что дно у побережья находится в ненадлежащем состоянии, поскольку оттуда до сих пор не подняты некоторые части танкера Делфи.

В частности, загрязнение зафиксировано на территории детского лагеря Молодая гвардия, на пляжах Аркадия, Лузановка, а также в курортных поселках Крыжановка и Затока.

Читайте
На всех пляжах Киева запретили купаться

Эколог уже написал по данному факту жалобу в Госэкоинспекцию юго-западного округа.

— Пляжи Одессы и Одесской области с нетерпением и любовью ждут туристов, — иронизирует Балинский.

Активист также опубликовал видео, где можно увидеть нефтезаграждающий экран и другие детали танкера Делфи, которые со дна Черного моря так и не убрали.

Из Одессы с любовью: эколог рассказал об антисанитарии на местных пляжах
Из Одессы с любовью: эколог рассказал об антисанитарии на местных пляжах
Из Одессы с любовью: эколог рассказал об антисанитарии на местных пляжах
Из Одессы с любовью: эколог рассказал об антисанитарии на местных пляжах
Из Одессы с любовью: эколог рассказал об антисанитарии на местных пляжах
Из Одессы с любовью: эколог рассказал об антисанитарии на местных пляжах
Из Одессы с любовью: эколог рассказал об антисанитарии на местных пляжах
Из Одессы с любовью: эколог рассказал об антисанитарии на местных пляжах
Из Одессы с любовью: эколог рассказал об антисанитарии на местных пляжах / 4 фотографии

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка