Из Одессы с любовью: эколог рассказал об антисанитарии на местных пляжах

Пляжи в Одессе и Одесской области находятся в антисанитарном состоянии.

Об этом рассказал экоактивист Владислав Балинский на своей странице в социальной сети Facebook.

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Ему удалось зафиксировать слив нечистот в Черное море, а также множество мусора на берегу.

Он также сообщил, что дно у побережья находится в ненадлежащем состоянии, поскольку оттуда до сих пор не подняты некоторые части танкера Делфи.

В частности, загрязнение зафиксировано на территории детского лагеря Молодая гвардия, на пляжах Аркадия, Лузановка, а также в курортных поселках Крыжановка и Затока.

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Эколог уже написал по данному факту жалобу в Госэкоинспекцию юго-западного округа.

— Пляжи Одессы и Одесской области с нетерпением и любовью ждут туристов, — иронизирует Балинский.

Активист также опубликовал видео, где можно увидеть нефтезаграждающий экран и другие детали танкера Делфи, которые со дна Черного моря так и не убрали.