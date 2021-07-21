Из Одессы с любовью: эколог рассказал об антисанитарии на местных пляжах

Пляжи в Одессе и Одесской области находятся в антисанитарном состоянии.
Об этом рассказал экоактивист Владислав Балинский на своей странице в социальной сети Facebook.
Ему удалось зафиксировать слив нечистот в Черное море, а также множество мусора на берегу.
Он также сообщил, что дно у побережья находится в ненадлежащем состоянии, поскольку оттуда до сих пор не подняты некоторые части танкера Делфи.
В частности, загрязнение зафиксировано на территории детского лагеря Молодая гвардия, на пляжах Аркадия, Лузановка, а также в курортных поселках Крыжановка и Затока.
Эколог уже написал по данному факту жалобу в Госэкоинспекцию юго-западного округа.
— Пляжи Одессы и Одесской области с нетерпением и любовью ждут туристов, — иронизирует Балинский.
Активист также опубликовал видео, где можно увидеть нефтезаграждающий экран и другие детали танкера Делфи, которые со дна Черного моря так и не убрали.