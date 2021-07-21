На Донбассе вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских защитников. В частности, штаб ООС зафиксировал 14 нарушений режима прекращения огня.

В результате обстрела боевиков украинский военный получил огнестрельное ранение. Бойцу оказали необходимую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого — удовлетворительное.

Боевики вели огонь возле нескольких населенных пунктов. Среди них — Водяное на Приазовье, Марьинка, Авдеевка, Зайцево, Старогнатовка, Гранитное, Пески, Причепиловка.

Российские оккупанты обстреляли украинские позиции со станковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, стрелкового оружия, минометов 120-го калибра.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей и возле населенного пункта Пески зафиксировали пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов (типа Орлан-10 и квадрокоптер).

На обстрелы боевиков украинские защитники открывали огонь в ответ. Наши военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.