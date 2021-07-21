В Киеве состоялся грандиозный праздник — Svitlo Park Grand Opening!

17 июля в Киеве состоялось официальное открытие первой очереди ЖК Svitlo Park. Праздник собрал более 3 тыс. гостей — инвесторы, их друзья и близкие, а также все, кто интересуется ЖК. Гостей ждала грандиозная программа: хиты Dorofeeva, Анны Тринчер, иллюзион-шоу всемирно известных М5, танцевальные номера и розыгрыши суперпризов.

С первых шагов по территории гостей поражает благоустройство ЖК: аллеи с экзотическими растениями, современные оборудованные спортивные и детские площадки, комфортные зоны отдыха и сухой фонтан с подсветкой.

— Даже не ожидала, что будет так хорошо, — комментирует увиденное Анна, гостья праздника, — я как будто попала в ландшафтный парк. А детские площадки — это просто мечта для моей дочери. Хотели бы уже сейчас приобрести здесь жилье, но, к сожалению, в первой очереди закончились двухкомнатные квартиры. Будем рассматривать варианты в следующих очередях строительства.

ЖК Svitlo Park уделяет максимальное внимание комфорту и безопасности детей. Именно поэтому на празднике была организована отдельная зона — Svitlo Children. Там проходили интересные мастер-классы, увлекательные шоу и работала арт-зона. Встречали и развлекали маленьких гостей аниматоры-герои мультфильмов. Отдельно был создан целый город аттракционов и батутов.

— Дети были в восторге! Еще не видел их такими счастливыми, — комментирует Виктор, один из инвесторов комплекса.

Концертная программа праздника поразила всех еще больше. Зрителям были представлены танцевальные мастер-классы от Анны Домнич — автора всем известной Руханки, дальше танцпол зажигала драйвовая Анна Тринчер. Гвоздем программы стало выступление команды иллюзионистов Magic Five.

— Это было настоящее чудо в Svitlo Park! Мой сын с восторгом следил за своими кумирами и получил подарок от М5. Счастью его не было предела, — поделилась эмоциями гостья вечера.

Хедлайнером Svitlo Park Grand Opening стала артистка, которая завоевала музыкальные чарты своим дебютным треком Gorit — невероятная Dorofeeva.

На этом сюрпризы не закончились — все присутствующие имели возможность получить специальный подарок от Svitlo Park из рук звезды. Особенно радовались инвесторы суперподаркам от Svitlo Park и партнеров праздника. В частности, был разыгран сертификат на кухню номиналом 50 тыс. грн от ВиЯр, сертификат номиналом 20 тыс. грн от сети бытовой техники и электроники Фокстрот, ценный подарок от экспертов по комфортному ремонту Level A.

Отдельно ЖК Svitlo Park позаботился об инвесторах и подарил сертификат номиналом 50 тыс. грн на путешествие.

— Мы хотим, чтобы после ремонта наши клиенты как следует отдохнули, поэтому разыгрываем сертификат на путешествие в любую страну мира, — комментирует Денис Павленко, руководитель отдела продаж.

ЖК Svitlo Park предлагает для своих клиентов ряд выгодных условий для инвестирования.

— Мы предоставляем очень привлекательные условия для инвестирования. Речь идет о первом взносе от 10%, рассрочке до 7,5 лет, а также о беспроцентной рассрочке до ввода в эксплуатацию, — отмечает Денис Павленко.

Представитель застройщика утверждает, что привлекательная цена позволяет ЖК быть интересным не только для проживания, а также для инвестирования с целью сохранения или увеличения сбережений.

Заметно выделяется и инфраструктура ЖК Svitlo Park. Речь идет о парке-дворе без авто протяженностью 500 м, а также дизайнерских лоби, которые практически соответствуют уровню бизнес-класса.

Еще одно преимущество ЖК — это безопасность и собственная инфраструктура. Комплекс закрыт и находится под круглосуточной охраной.

— Вы и ваши дети можете спокойно гулять по территории, играть на детских площадках, не беспокоясь за свою безопасность. Также предусмотрено строительство собственного ТРЦ с офисными помещениями, супермаркета, детских садов, медицинского учреждения, — добавляет руководитель отдела продаж ЖК Svitlo Park.