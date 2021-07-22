Госсекретарь США встретился с главой Набсовета Мемориала Холокоста Бабий Яр

Представители наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Натан Щаранский и сенатор Джо Либерман в Вашингтоне встретились с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.

— Мы благодарны за столь теплый и дружественный прием, — сказал глава Набсовета мемориала Натан Щаранский.

Он также отметил, что Соединенные Штаты Америки играют ведущую роль в защите и продвижении прав человека и демократических ценностей. Борьба против антисемитизма, проявлений ксенофобии и нетерпимости для него является маркером развития человечества.

— Мы были рады проинформировать госсекретаря США о прогрессе крайне важного для Украины и всей Восточной Европы проекта мемориализации жертв Холокоста от пуль. Бабий Яр в Киеве — самый известный символ этой международной трагедии. Мы рассказали о беспрецедентной поддержке президента Украины Владимира Зеленского, которая уже в этом году позволит открыть первую очередь мемориально-музейного комплекса в Бабьем Яре, — говорит Натан Щаранский.

Натан Щаранский добавил, что память о жертвах нацистов была стерта советским режимом на полвека. Но сейчас, с обретением Украиной истинной независимости, они видят реальные изменения.

Мемориал позволит передавать память и учить новые поколения, развивать их и менять мир в лучшую сторону.

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Глава Госдепартамента США подчеркнул глобальные вызовы демократии, тяжелое положение политических заключенных во всем мире и важность борьбы с антисемитизмом во всех его формах, включая искажение и отрицание Холокоста. Об этом он заявил не только во время встречи, но и в своем аккаунте в Twitter.

— Для меня было честью встретиться с известным советским диссидентом и правозащитником Натаном Щаранским. Соединенные Штаты повторяют его призыв к освобождению политических заключенных по всему миру, и мы присоединяемся к нему в осуждении антисемитизма во всех его формах, — написал в своем Twitter-аккаунте Энтони Блинкен.

Бабий Яр в топ-10 архитектурных проектов Украины

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр вошел в рейтинг самых амбициозных архитектурных проектов Украины, которые сейчас строят. Об этом сообщил швейцарский архитектор, профессор Базельского университета Мануэль Герц.

Рейтинг самых амбициозных архитектурных проектов Украины, которые еще строят, составил журнал НВ вместе с архитекторами, девелоперами и урбанистами.