Погода на выходные в Украине (24 и 25 июля 2021)

На эти выходные погода в Украине будет довольно теплой, а жара вернется в воскресенье. По данным Укргидрометцентра, осадков почти не ожидается.

Однако отдельные дожди будут в субботу в северных областях, а в воскресенье — на Закарпатье, ближе к границам Украины с Польшей, Словакией и Венгрией.

В субботу, 24 июля, днем ​​температура в южных областях от +26 до +28, восточных от +23 до +25, центральных от +24 до +26, северных от +23 до +25, западных от +23 до +26 градусов.

В Киеве днем ​​от +24 до +26, осадков не ожидается. Ночь пройдет спокойно, температура будет держаться преимущественно на уровне от +14 до +16 градусов.

В воскресенье, 25 июля, днем ​​температура в южных областях от +29 до +31, восточных от +29 до +31, центральных от +26 до +28, северных от +26 до +28, западных от +25 до +28 градусов.

В Киеве днем ​​- теплая погода без осадков. Температура в столице продержится на уровне от +26 до +28, которая опустится ближе к ночи до +18 градусов.