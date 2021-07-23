24 июля принесет в Украину достаточно теплую, но не жаркую погоду, поэтому можно будет с удовольствием прогуляться в вечер субботы.

На западе Украины завершился период дождей. Днем переменная облачность, температура воздуха будет колебаться от +23 до +26, а ночью будет прохладно — от +12 до +15, без осадков.

В центральных и северных областях также переменная облачность и комфортная температура.

Днем от +25 до +28 и сухо, а ночью столбик термометра опустится до +13 — +16, также без осадков.

На юге Украины немного теплее, но солнце тоже иногда будет прятаться за облаками. Температура воздуха днем ​​будет колебаться от +26 до +28, а ночью столбик термометра опустится и будет показывать от +15 до +20, без осадков.

На востоке погода почти не отличается, днем ​​ожидается от +26 до +28, а ночью от +13 до +15, без осадков.

Если вы все же решили активно отдохнуть и позагорать под ласковым солнышком, стоит посетить один из киевских пляжей.

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Лучшими в столице считаются пляжи Вербный, Пуща-Водица, Венеция, Детский, Радуга, Тельбин и многие другие.

Чтобы узнать, который подходит именно вам, смотрите материал Фактов ICTV про лучшие пляжи Киева.