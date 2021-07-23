Конкуренция между университетами за качественного абитуриента усиливается – Костыря

Конкуренция университетов за качественных абитуриентов растет, ведь ежегодно общее количество выпускников сокращается, а результаты ВНО свидетельствуют о падении уровня знаний.

Об этом сообщила в своем блоге на cайте Gordonua.com доктор политических наук, проректор Киевского национального университета культуры и искусств Инна Костыря.

По ее словам, вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины и первые обобщения по результатам основной сессии ВНО показывают негативное влияние эпидемии, карантина и онлайн-обучения на качество подготовки учащихся.

Она подчеркнула: вызывает тревогу, что почти пятая часть учащихся не преодолела порог сдал/не сдал ВНО по истории Украины, а по математике около 31% учащихся не смогли сдать ВНО, набрав минимальное количество баллов.

Инна Костыря считает, что такой неутешительный результат — это определенное влияние пандемии и карантина, ведь с подобными последствиями столкнулись и в богатых странах Европы, об этом говорится в исследовании Всемирного банка.

Однако, считает госпожа Костыря, в Украине мы видим достаточно угрожающие цифры результатов по истории и математике, и это свидетельствует, что причина не только в пандемии, но и в том, что в школьном образовании не все гладко с преподаванием математики и истории.

Также она отметила, что украинским университетам сегодня приходится конкурировать за абитуриентов с европейскими университетами.

Лучшие украинские выпускники все чаще избираются для обучения в европейские университеты, которые поощряют их к этому. Она привела в пример Польшу, где многие университеты предлагают украинским абитуриентам стипендиальные программы.

Специальностям в вузах присвоили международные коды

7 июля правительство Украины согласовало специальности высшего образования национального перечня с Международной стандартной классификацией образования (МСКО).

Отныне 293 специальности в 29 отраслях будут соответствовать международным кодам.