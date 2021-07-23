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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Сухо и без сильной жары: прогноз погоды на выходные в Украине от синоптика

Погода ICTV

В гости в Украину нагрянет антициклон, который принесет на территорию государства солнечную сухую погоду с температурой воздуха от +25 до +27 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook. По ее словам, на выходные в Украине не ожидается сильной жары.

Погода на выходные в Украине — 24 и 25 июля 2021

В субботу и воскресенье, 24 и 25 июля, будет солнечная погода. Диденко отметила, что осадки в эти дни маловероятны. Дожди могут задеть только Карпаты, а также северные территории Сумской и Черниговской областей.

В то же время в северных областях Украины температура может подскочить до +30 градусов тепла. Украинцы, вероятнее всего, смогут наблюдать роскошные белые кучевые облака.

Погода на выходные в Украине — 24 и 25 июля 2021

По мнению синоптика, эти выходные — идеальное время для путешествий. Диденко посоветовала поехать в Батурин, Качановку, Софиевку, Асканию-Нова, Аккерман, Боярку, Богуслав, Славское, хутор Надежда, Сабитов, поскольку именно здесь расположены невероятные ландшафтные парки.

Синоптик подытожила, что погода в Украине на выходных будет роскошной, поэтому жители смогут посмотреть на красивые пейзажи вокруг.

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Фото: Pexels

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