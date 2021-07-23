27 июля в Киеве перекроют движение на 12 улицах ради проведения мероприятий к 1033-й годовщине крещения Киевской Руси.
Ограничение будет касаться всех видов транспортных средств и будет происходить в два этапа – с 6.00 и с 14.00.
С 06.00 будет перекрыто движение:
- на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
- на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большой Житомирской);
- на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до Владимирского проезда);
- на улице Трехсвятительской (от Михайловской до Европейской площади);
- на Владимирском спуске (от Европейской до Почтовой площади);
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
- на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до Аллеи Героев Крут).
С 14.00 ограничения будут действовать:
- на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);
- на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы);
- на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной);
- на Аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
- на Днепровском спуске (от Аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
День крещения Киевской Руси-Украины отмечается ежегодно 28 июля в день памяти святого равноапостольного князя Владимира Великого.
Указом президента Украины в 2008 году праздник стал государственным.
Источник: Патрульная полиция Киева
Фото: Патрульная полиция Киева