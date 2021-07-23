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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

В столице к годовщине крещения Киевской Руси перекроют движение на 12 улицах – список

обмеження руху транспорту на річницю хрещення Київської Русі

27 июля в Киеве перекроют движение на 12 улицах ради проведения мероприятий к 1033-й годовщине крещения Киевской Руси.

Ограничение будет касаться всех видов транспортных средств и будет происходить в два этапа – с 6.00 и с 14.00.

С 06.00 будет перекрыто движение:

  • на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
  • на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большой Житомирской);
  • на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до Владимирского проезда);
  • на улице Трехсвятительской (от Михайловской до Европейской площади);
  • на Владимирском спуске (от Европейской до Почтовой площади);
  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
  • на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до Аллеи Героев Крут).

С 14.00 ограничения будут действовать:

  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);
  • на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы);
  • на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной);
  • на Аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
  • на Днепровском спуске (от Аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

День крещения Киевской Руси-Украины отмечается ежегодно 28 июля в день памяти святого равноапостольного князя Владимира Великого.

Указом президента Украины в 2008 году праздник стал государственным.

Источник: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева

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