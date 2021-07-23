Как изменится размер минимальных больничных до 2024 года

В течение трех последующих лет минимальная зарплата в Украине будет повышаться четыре раза. Это предусмотрено в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы. Факты ICTV рассчитали, как будет меняться среднедневной размер больничных, если сотрудник получает минималку и имеет минимальный стаж.

Минимальные больничные, если с 1 января 2022 года минимальная зарплата увеличится до 6 500 грн составят 106,8 грн в день.

Для расчета мы взяли зарплату за 12 месяцев поделили на 365 дней и разделили пополам, поскольку, если человек имеет минимальный стаж (до 3 лет), выплачивается 50% от средней зарплаты.

Минимальные больничные, если с 1 октября в 2022-го минималка составит 6 700 грн — 110,1 грн.

Размер больничных, если с 1 января 2023 года минимальная зарплата будет 7 176 грн — 117,9 грн.

Минималка 7 665 грн с 1 января 2024 года — больничные 126 грн в день.

По данным Фонда социального страхования, среднедневной размер больничных в июне по сравнению с тем же месяцем 2020 года вырос на 13,3% — с 328,3 до 371,9 грн.

Сумма компенсации утраченного дохода за время болезней, травм или ухода за больным членом семьи от ФСС зависит от продолжительности страхового стажа и средней заработной платы работника.