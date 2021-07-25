Погода на 26 июля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 26 июля будет очень жаркой и солнечной. Возможны дожди в Закарпатской области, ближе к границе с Польшей, которые продлятся ночью.

По данным синоптиков, на всей остальной территории Украины осадков не ожидается. Так, они советуют надевать кепку или другой головной убор, так как в этот день будет палящее солнце.

Самая жаркая погода — в восточных и южных областях Украины, в то же время в западных регионах — небольшие дожди, некоторые из них ожидаются и ночью.

26 июля днем ​​на юге температура на уровне от +29 до +32, на востоке от +30 до +32, в центре от +28 до +30, на севере от +27 до +29, на западе от +27 до +30. В Киеве днем ​​- солнечная погода, температура воздуха от +27 до +29 градусов тепла.

Ночью на всей территории Украины температура воздуха спадет. На юге от +17 до +20, на востоке от +15 до +18, в центре от +18 до +20, на севере от +14 до +16, на западе от +15 до +17. В Киеве — без осадков, температура от +16 до +18 градусов.