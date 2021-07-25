Российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня и прицельно обстреляли позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

По данным ОТУ Північ, из-за обстрела боевиков один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение.

Украинскому защитнику оказали первую необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести.

О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

За прошедшие сутки, 24 июля, зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня со стороны наемников Российской Федерации.

В частности, боевики вели огонь возле нескольких населенных пунктов. Среди них — Новоалександровка, Золотое-4, Водяное возле Донецка, Южное, Широкино, Авдеевка, Новотошковское и Нью-Йорк.

Российско-оккупационные войска стреляли из минометов 82-го и 120-го калибра, станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также применили противотанковые ракетные комплексы.

Источник: ОТУ Північ