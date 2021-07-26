Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и первый президент независимой Украины Леонид Кравчук уже месяц находится в тяжелом состоянии после операции на сердце.

Сейчас политик до сих пор находится в реанимационном отделении.

Об этом сообщила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева и отметила, что после операции состояние главы делегации ТКГ почти не улучшилось.

— Очень медленная динамика улучшения, — отметила Сибирцева.

Операцию на сердце 87-летний Кравчук перенес еще 29 июня. Накануне, 28 июня, первый президент пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю дня Конституции.

Леонид Кравчук

Леонид Кравчук стал первым президентом Украины за время независимости и пробыл на этой должности самый короткий срок — всего 32 месяца.

К досрочным выборам летом 1994 привел масштабный шахтерский страйк в 1993 году.

Председателем украинской делегации в ТКГ Кравчук был назначен в июле 2020 года, он сменил на этом посту второго президента Леонида Кучму.

Источник: hromadske