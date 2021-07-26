Минобразования приняло методические рекомендации для учащихся начальной школы (1-4 классов), согласно которым, балльная система оценок будет заменена буквами.

По данным МОН, результаты школьников рекомендуют определять в соответствии с динамикой их достижений такими буквами:

П — начальный уровень

С — средний уровень

Д — достаточный уровень

В — высокий уровень

В Министерстве отмечают, что главным изменением в подходе к оценке знаний является выражение оценки.

— Взамен обобщенной бальной оценке учебных достижений учащихся по предмету/курса предложено использовать вербальную оценку отдельных результатов обучения ученика/ученицы, — отмечают в ведомстве.

То есть рекомендации внедряют понятие вербальной оценки (оценочного суждения) и уровневой (оценочного суждения с указанием уровня результата ученика).

Отмечается, что вербальную оценку можно выражать как устно, так и письменно, а уровневую — с учетом динамики достижений ученика.

МОН рекомендует оценивать личностные достижения учащихся в 1-4 классах вербальной оценкой, а объективные результаты в учебном процессе в 1-2 классе только вербальной, а в 3-4 классах или вербальной или уровневой.

В данном случае решение за учебным заведением.