Минобразования приняло методические рекомендации для учащихся начальной школы (1-4 классов), согласно которым, балльная система оценок будет заменена буквами.
По данным МОН, результаты школьников рекомендуют определять в соответствии с динамикой их достижений такими буквами:
- П — начальный уровень
- С — средний уровень
- Д — достаточный уровень
- В — высокий уровень
В Министерстве отмечают, что главным изменением в подходе к оценке знаний является выражение оценки.
— Взамен обобщенной бальной оценке учебных достижений учащихся по предмету/курса предложено использовать вербальную оценку отдельных результатов обучения ученика/ученицы, — отмечают в ведомстве.
То есть рекомендации внедряют понятие вербальной оценки (оценочного суждения) и уровневой (оценочного суждения с указанием уровня результата ученика).
Отмечается, что вербальную оценку можно выражать как устно, так и письменно, а уровневую — с учетом динамики достижений ученика.
МОН рекомендует оценивать личностные достижения учащихся в 1-4 классах вербальной оценкой, а объективные результаты в учебном процессе в 1-2 классе только вербальной, а в 3-4 классах или вербальной или уровневой.
В данном случае решение за учебным заведением.