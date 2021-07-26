До 1 января 2023 года более 2 млн потребителям нужно установить газовые счетчики. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Менее чем через полтора года поставки голубого топлива украинцам только для приготовления пищи будут осуществляться при условии его коммерческого учета.

Финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется за счет:

средств субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории;

средств соответствующего бюджета, кроме средств местных бюджетов;

других источников, не запрещенных законодательством.

Это предусмотрено законом Об обеспечении коммерческого учета природного газа.

– В Украине из 12,4 млн потребителей не оснащены индивидуальными счетчиками газа 2,25 млн домохозяйств. Из них большая часть – 2,15 млн – это те, кто использует голубое топливо только для приготовления пищи, – отмечают в министерстве.

У половини этих потребителей есть домовые счетчики газа, а другая половина домохозяйств – около 1,1 млн – вообще не имеют приборов учета.

5 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о продлении конечных сроков установления счетчиков потребителям природного газа №4248-1 до 1 января 2023 года.

Документ предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа.

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна контролировать процесс установки счетчиков газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах.