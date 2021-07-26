27 июля в Киеве перекроют движение на 12 улицах ради проведения мероприятий к 1033-й годовщине крещения Киевской Руси.

Ограничение будет касаться всех видов транспортных средств и будет происходить в два этапа – с 6.00 и с 14.00.

С 06.00 будет перекрыто движение:

на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

на улице Михайловской (от улицы Крещатик до улицы Большой Житомирской);

на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до Владимирского проезда);

на улице Трехсвятительской (от Михайловской до Европейской площади);

на Владимирском спуске (от Европейской до Почтовой площади);

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);

на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского до Аллеи Героев Крут).

С 14.00 ограничения будут действовать:

на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);

на улице Ивана Мазепы (от улицы Московской до площади Славы);

на улице Лаврской (от площади Славы до улицы Цитадельной);

на Аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);

на Днепровском спуске (от Аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

В связи с этим общественный транспорт изменит маршруты. Так, до 14.00 движение будет организовано так:

автобус №24: на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне к ст. м. Арсенальная и от железнодорожного вокзала Центральный до ст. м. Площадь Льва Толстого;

автобус №62: от Ботанического сада до ст. м. Арсенальная;

автобус №114: на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала Центральный до ст. м. Площадь Льва Толстого.

С 14.00 до окончания мероприятий общественный транспорт будет следовать так:

троллейбус №38: от ст. м. Выдубичи до бульвара Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной);

автобус №24: от железнодорожного вокзала Центральный до стадиона Динамо им. В. Лобановского;

автобус №55: от Дарницкой площади до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее – бульвар Леси Украинки – ул. Бассейная, далее – по своему маршруту;

автобус №62: от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной);

маршрутное такси №470: от ул. Ягодной до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее – ул. Цитадельная – ул. Лаврская – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне;

маршрутное такси №520: от ст. м. Лыбедская до ул. Генерала Алмазова по собственному маршруту, далее – ул. Цитадельная – ул. Лаврская – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

День крещения Киевской Руси-Украины отмечается ежегодно 28 июля — в день памяти святого равноапостольного князя Владимира Великого.

Указом президента Украины в 2008 году праздник стал государственным.

Источник: Патрульная полиция Киева, КГГА