В Бюджетной декларации на 2022-2024 годы предусмотрено поэтапное увеличение прожиточного минимума в Украине, который является базовым государственным социальным стандартом.

Для расчета применен показатель, установленный в законе о Государственном бюджете Украины на декабрь 2021 года с учетом его повышения темпами, превышающими на 2% показатель прогнозного индекса потребительских цен.

Прогноз прожиточного минимума на одного человека:

2022 год: с января – 2 393 грн, с июля – 2 508 грн, с декабря – 2 589 грн;

2023 год: с января – 2 589 грн, с июля – 2 713 грн, с декабря – 2 778 грн;

2024 год: с января – 2 778 грн, с июля – 2 911 грн, с декабря – 2 972 ​​грн.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет:

2022 год: с января – 2 100 грн, с июля – 2 201 грн, с декабря – 2 272 грн;

2023 год: с января – 2 272 грн, с июля – 2 381 грн, с декабря – 2 438 грн;

2024 год: с января – 2 438 грн, с июля – 2 555 грн, с декабря – 2 609 грн.

Прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет:

2022 год: с января – 2 618 грн, с июля – 2 744 грн, с декабря – 2 833 грн;

2023 год: с января – 2 833 грн, с июля – 2 969 грн, с декабря – 3 040 грн;

2024 год: с января – 3 040 грн, с июля – 3 186 грн, с декабря – 3 253 грн.

Таким образом, за три года общий прожиточный минимум на одного человека вырастет на 678 грн — с нынешних 2 294 грн (установлен 1 июля 2021) до 2 972 ​​грн.

Для детей до 6 лет — на 596 грн (с 2 013 по 2 609 грн).

Для детей от 6 до 18 лет — на 743 грн (с 2 510 грн до 3 253 грн).

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал установление справедливого прожиточного минимума для расчета пенсий и зарплат.

В частности, в 2022 году он должен вырасти на 14%, в 2023-м — на 15% и в 2024 году — на 25%.