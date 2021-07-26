27 июля президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в Службе безопасности Украины.

Указом президента был уволен Василий Малюк с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины.

Сергей Андрущенко переведен на должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при ведомстве, а перед этим он был освобожден от должности заместителя главы СБУ.

Также был уволен Алексей Корнейчук с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Кроме этого, в отставку отправили Виталия Монастырецкого — начальника Управления СБУ в Черновицкой области.

В Офисе президента отметили, что главной целью этих кадровых изменений является подготовка Службы безопасности к системной трансформации, которая в свою очередь будет отвечать необходимой реформе.

В Верховной Раде уже готовится соответствующий законопроект, объяснили в Офисе президента.

— Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению, — сказал сам Владимир Зеленский.

Глава государства сказал, что сейчас Украина нуждается в более интенсивной деятельности службы.