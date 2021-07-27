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Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

Дожди почти во всех регионах и до +34 тепла: погода в Украине на 28 июля

Дощ, вітер, ветер, погода

В среду, 28 июля, погода в Украине будет дождливой почти во всех регионах. Ожидаются грозы и до +34 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в центре и на севере днем будет от +27 до +32 тепла, а ночью от +16 до +19 градусов.

В западных областях в дневное время ожидается от +26 до +33 тепла, а ночью столбики термометров покажут от +15 до +18 градусов.

На юго-востоке страны дожди пройдут только в Николаевской и Одесской областях. Днем температура воздуха составит от +29 до +34 тепла, а ночью будет от +16 до +21 градусов.

погода 28 июля

В Киеве днем ожидается от +28 до +30 тепла, а ночью от +18 до +20 градусов.

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Фото: Pexels

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