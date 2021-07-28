Какими будут новые маршрутки в Киеве

В Киеве запускают новые маршрутки. Они будут большими и с кондиционерами, которые будут работать от солнечных батарей, встроенных в маршрутки.
Также автобусы оборудованы современными креслами на 40 посадочных мест. В салоне есть несколько кнопок Стоп, а также информация о водителе и перевозчике.
Пока новые маршрутки будут курсировать на маршруте №150.
Водители на этом маршруте будут одеты в белую футболку и форму.
Перевозчик обещает, что в салоне не будет никакого шансона, а просто будет играть радио.
Напомним, 28 июля в Киеве на маршруты выйдут 12 перевозчиков, которые победили в конкурсе на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.
Услуги будут предоставлять по новым типовым договорам Об организации перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.
Подробнее о том, как должен улучшиться общественный транспорт в Киеве, читайте в материале Фактов ICTV.