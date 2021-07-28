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Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

Кондиционеры и отсутствие шансона: в Киеве запускают новые маршрутки

Кондиционеры и отсутствие шансона: в Киеве запускают новые маршрутки

В Киеве запускают новые маршрутки. Они будут большими и с кондиционерами, которые будут работать от солнечных батарей, встроенных в маршрутки.

Также автобусы оборудованы современными креслами на 40 посадочных мест. В салоне есть несколько кнопок Стоп, а также информация о водителе и перевозчике.

Пока новые маршрутки будут курсировать на маршруте №150.

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Водители на этом маршруте будут одеты в белую футболку и форму.

Перевозчик обещает, что в салоне не будет никакого шансона, а просто будет играть радио.

Какими будут новые маршрутки в Киеве
Какими будут новые маршрутки в Киеве
Какими будут новые маршрутки в Киеве
Какими будут новые маршрутки в Киеве
Какими будут новые маршрутки в Киеве
Какими будут новые маршрутки в Киеве
Какими будут новые маршрутки в Киеве
Какими будут новые маршрутки в Киеве
Какими будут новые маршрутки в Киеве
Какими будут новые маршрутки в Киеве
Какими будут новые маршрутки в Киеве
Какими будут новые маршрутки в Киеве
Какими будут новые маршрутки в Киеве
Какими будут новые маршрутки в Киеве
Кондиционеры и отсутствие шансона: в Киеве запускают новые маршрутки / 7 фотографий

Напомним, 28 июля в Киеве на маршруты выйдут 12 перевозчиков, которые победили в конкурсе на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Услуги будут предоставлять по новым типовым договорам Об организации перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Подробнее о том, как должен улучшиться общественный транспорт в Киеве, читайте в материале Фактов ICTV.

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