Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев об ухудшении погодных условий на территории страны.

В частности, сегодня в западных и северных регионах будет бушевать непогода. Град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый) затронут Винницкую, Черкасскую, Полтавскую и Кировоградскую области.

В других регионах может преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности — на востоке Украины, в Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской областях и на территории Крыма.

В ГСЧС отметили, что в мире наблюдается тенденция к увеличению случаев стихийных метеорологических явлений. Этому служат несколько факторов — климатические изменения, деятельность людей, географические особенности определенных территорий и другие.

К сожалению, Украина не стала исключением и страдает от интенсивных дождей, гроз, града, сильного ветра и других погодных явлений. Это наиболее характерно для Карпат, Крыма, Закарпатья, Одесской и Херсонской областей.

Самый распространенный — ливень, составивший около 50% всех метеорологических стихийных случаев в Украине. На втором месте — сильный ветер и шквалы.

По данным ГСЧС, в течение 2011-2020 годов зафиксировали более 2,7 тыс. случаев. Особенность последней декады — значительные дожди, ветер и снег, которые достигли критериев стихийного явления.