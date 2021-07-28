В поезде Киев — Ужгород, маршрут которого пролегает через Тернополь, родился малыш. Об этом сообщили свидетели происшествия, которые смогли увидеть неожиданную радость.

Счастливое событие произошло в ночь с 24 на 25 июля. Проводник поезда заблаговременно сообщил диспетчерам железнодорожного вокзала Тернополя, что в вагоне находится беременная девушка.

Она сообщила мужчине, что плохо себя чувствует. Работники тернопольского вокзала вызвали работников скорой медицинской помощи.

Медики, прибывшие на вызов, оказали необходимую помощь роженице в купейном вагоне поезда. После этого женщину с малышом отвезли в Тернопольский областной клинический центр.

По данным СМИ, у новоиспеченной матери родился сын. Тернопольский центр Мать и ребенок подтвердил изданию T1 Новости, что сейчас действительно женщина с малышом находятся в их медицинском учреждении.

Недавно произошел похожий случай. В Тернополе женщина родила под ТРЦ малыша. Известно, что у нее девочка. Новоиспеченная мать почувствовала боль в животе, однако думала, что это временно, поскольку до родов ей оставалось еще около недели.

Источник: Т1 Новости