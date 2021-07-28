В четверг, 29 июля, на территории Украины синоптики прогнозируют жаркую погоду с возможными кратковременными дождями и грозами. В течение дня ожидается температура воздуха от +29 до +34.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook. По ее словам, жара продлится до начала следующей недели, а уже во вторник, 3 августа, станет свежее.

Синоптик отметила, что наибольшая вероятность осадков — вечером 29 июля. Неравномерные периодические дожди и грозы пройдут в этот день почти везде в Украине.

В то же время в западных областях будет преобладать сухая погода, поскольку сдвинется дождевой фронт. До конца этой недели и в начале следующей на территории страны будет доминировать жара.

Однако уже 3 августа украинцы почувствуют снижение температуры воздуха. По мнению синоптика, эта жара будет сильной, однако по сравнению с +35 градусами, которые недавно господствовали в Украине, погода — милосерднее к гражданам.

Диденко пошутила, что воздух из окна теперь можно пить, чего нельзя сказать о последних нескольких неделях. По ее мнению, лето сейчас — особенно хорошее.