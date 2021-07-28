Тимошенко: в регионах стартует сезон сдачи объектов Большой стройки

На примере сотрудничества центральной власти и местных громад, принимающих активное участие в реализации около 1000 проектов программы президента Владимира Зеленского Большая стройка и других программ, реально ощущается эффект проводимой в Украине децентрализации.

Наглядные примеры этого сотрудничества будут в большом количестве продемонстрированы уже в ближайшее время, когда начнут вводиться в эксплуатацию объекты социальной и дорожной инфраструктуры.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко, выступая на форуме Украина 30. Децентрализация.

— Я думаю, что лучшим примером послужит то, что будет в конце года, когда мы увидим реализованные проекты. Осенью у нас, можно сказать, начнется сезон сдачи объектов — школ, садиков, больниц и так далее, и все увидят, как развиваются регионы, — сказал Тимошенко.

По словам замглавы ОП, увеличение поступлений в местные бюджеты в результате децентрализации способствовало конкуренции между громадами за получение дополнительного финансирования из госбюджета на реализацию проектов социальной инфраструктуры.

— Это такое соревнование между объединенными территориальными громадами по проектам, которые они хотят реализовать, по качеству этих проектов и, конечно, по финансовой состоятельности этих громад. Ведь, действительно, государству выгоднее финансировать меньше, чтобы ОТГ финансировала больше, — отметил замглавы ОП.

Государство, по словам Тимошенко, готово и в дальнейшем помогать громадам в реализации их проектов, но, чтобы это произошло, самим громадам необходимо проделать определенный комплекс подготовительных работ.

— У нас очень-очень простая система. Государство будет помогать в строительстве и развитии инфраструктуры, когда объединенная территориальная громада или мэр, или любой город сделает всю необходимую домашнюю работу. А домашняя работа — это имеющаяся проектная документация, — объяснил Тимошенко.

По мнению Тимошенка, все вместе мы сможем за следующие несколько лет построить действительно хорошую страну, которая уже сейчас видоизменяется, и все это видят.

Напомним, ранее замглавы ОП уже сообщал, что в 2021 году в рамках Большой стройки планируется построить и реконструировать 95 школ, 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов, около 200 приемных отделений, а также 6500 км дорог и 150 мостов.