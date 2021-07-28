Коронавирус в Украине: на Ровенщине трое мужчин продавали фальшивые Covid-справки

В Ровенской области трое мужчин продавали гражданам справки об отрицательных результатах ПЦР-теста и отсутствии коронавируса. Покупатели использовали фальшивые документы для того, чтобы пересечь границу и избежать обязательную 14-дневную самоизоляцию на территорию Украины.

С помощью ложных тестов граждане могли беспрепятственно въехать на территорию иностранных государств, которые требуют документы, подтверждающие отсутствие заболевания на Covid-19.

По данным полиции, 28-летний местный житель, частный предприниматель и 18-летний житель Березного сговорились для обогащения. За одну справку покупатели платили от 300 грн до €20.

Ложные документы предлагали украинцам и иностранцам. Для пересечения границы злоумышленники обеспечивали клиентов транспортом.

Следователи провели обыски в жилье трех правонарушителей. Правоохранители изъяли три автомобиля, четыре мобильных телефона, печати, принтеры, роутеры, банковские и мобильные сим-карты, загранпаспорта и деньги (2 тыс. грн, €1920 и 370 злотых).

В жилище злоумышленников обнаружили около 1 тыс. фальшивых справок для граждан. Все изъятые вещи направили на экспертизы.

Прокуратура открыла уголовные производства по статье 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Такие действия по большей мере наказываются заключением на срок до семи лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет. Расследование продолжается.