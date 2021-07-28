Кабинет министров принял решение уволить предыдущее руководство НАК Нафтогаз Украины, в частности, в связи с неудовлетворительными показателями по добыче газа. Из-за проблем с добычей компании сейчас придется потратить $2 млрд.

Об этом в интервью заявил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

— Мы сейчас как страна платим очень высокую цену за провалы, например, в добыче 2019-2021 годов. Если бы программа добычи была выполнена хотя бы в части уже старых участков, то НАК этим летом не импортировал бы газ на $2 млрд. Из-за того, что НАК не привлек масштабные зарубежные инвестиции, сейчас только госкомпания тратит немалые деньги на очень рискованные проекты в разведке запасов газа, — заявил он.

Также он рассказал об убытках НАК в 2020 году, которые составили около 19 млрд грн.

— Убыток в 2020 году составил 19 млрд грн. И это манипуляция — утверждать, что убытки в отчетности за 2020 год какие-то не такие; что на самом деле, если посмотреть на другие показатели, то все хорошо. В развитых странах за подобные манипуляции должные лица могут попасть в тюрьму. Наш расчет, который соответствует стандартной практике, в отличие от подхода оппонентов, показывает ту же картину, что и чистый убыток в отчетности по международным стандартам за 2020 год — результаты НАКа были негативными. Да, нормализованный, то есть без неповторяющихся и без неоперационных статей, чистый убыток за 2020 год составил 6,4 млрд грн. Нормализованный свободный денежный поток в 2020 году — минус 12 млрд грн, — отметил он.

Глава НАК опроверг заявления предыдущего руководства компании относительно общемировой тенденции плохих результатов относительно добычи газа в 2020 году.

— Невыполнение программы по уже давно полученным разрешениям превышает невыполнение по новым, и тут переложить вину не на кого. Некорректно также оправдывать плохие результаты исключительно внешними факторами, мол, смотрите, плохо было у всех. Если посмотреть на ближайшие аналоги НАКа, национальные нефтегазовые компании наших соседей, Румынии и Польши, то они были прибыльными в 2020 году. И сравнение с ними куда более корректное, чем с глобальными частными нефтегазовыми гигантами, — заявил глава Нафтогаза.

Фото: Минэнергетики