Август 2021: что изменится в Украине в августе 2021

С 1 августа 2021 года украинцев ждет ряд изменений. Они будут касаться как новых коммунальных тарифов, так и правил въезда в Украину.

Что еще изменится в Украине с 1 августа 2021 года и в течение месяца — читайте в материале.

Новые правила въезда в Украину

До 31 августа в Украине будет действовать адаптивный карантин. Но из-за распространения в мире опасного штамма коронавируса Дельта в Минздраве решили изменить правила въезда в страну.

Они предусматривают, что для иностранцев обязательно нужно иметь страховой полис на случай заболевания коронавирусом и один из следующих документов:

отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы;

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы;

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации препаратами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Если документа о прохождении полного курса вакцинации или результата теста нет, то иностранец должен установить на телефон приложение Вдома, пойти на самоизоляцию через 72 часа (на третий день) после пересечения границы и находиться на ней до тех пор, пока не получит отрицательный результат тестирования.

Те же правила будут действовать для иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине.

Стоит обратить внимание на то, что для всех невакцинированных лиц, независимо от гражданства, прибывших из России или Индии и находившихся на территории этих государств более семи дней в течение последних двух недель, будут действовать более жесткие правила.

Так, для них будет установлена ​​обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения.

Украинцы смогут беспрепятственно пересечь границу при условии, если у них есть или:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от Covid-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень

разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

справка 063-О о первой прививке из курса вакцинации от Covid-19.

Для пересечения КПВВ без документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или без справки 063-О о первой прививке, нужно будет сдать бесплатный экспресс-тест на антиген.

Коммунальные тарифы

В августе голубое топливо в Украине по годовому тарифу будет стоить от 7,80 за куб. м. А вот стоимость электроэнергии не изменится.

Цены на газ

В августе базовые годовые цены на газ, на которых автоматически перевели всех бытовых потребителей, не изменятся и будут колебаться в диапазоне от 7,80 и до 13,50 грн за куб. м.

Меньше всего будут платить клиенты компаний Агросинтез Трейдинг (7,80 грн), Евода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн) и Нафтогаз Украины (7,96 грн).

В целом большинство поставщиков установили годовую стоимость газа на уровне 9 грн за куб. м.

Годовой тариф на газ, который предлагает Нафтогаз составляет 7,97 грн. Также компания заявила, что с августа ее клиенты смогут сэкономить, поскольку она вводит дополнительную скидку в размере 1% для потребителей, которые заплатили за газ до 15 числа. Сделать это нужно в личном кабинете или чат-боте.

Для тех потребителей, которые отказались переходить на летний тариф, продолжают действовать месячные цены на газ. Самый высокий августовский тариф сейчас у компании Энергия страны. Он составляет 16,99 грн за куб. м.

Наименьшую августовскую стоимость газа по тарифу Месячный установили:

Галнафтогаз — 7,99 грн за куб. м;

Стрыйнафтогаз — 7,99 за куб. м;

Газпостачсервис — 8,57 за куб. м;

Прикарпатье энерго трейд — 8,60 за куб. м.

С 1 августа начнет действовать еще одно важное нововведение. Отныне если предприятия теплокоммунэнерго по какой-то причине не будут получать природный газ, то украинцев автоматически будут переводить к поставщику газа последней надежды. То есть они автоматически станут клиентами Нафтогаза.

Цена на электроэнергию

Правительство сохранило фиксированную цену на электроэнергию в размере 1,68 грн за кВт/ч еще на месяц. Такой тариф будет действовать до 31 августа. Сейчас правительство работает над тем, чтобы цены на электроэнергию для большинства населения не повышались.

Стоимость бензина

По словам директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, цены на бензин и топливо в августе, скорее всего, не подскочат вверх. Котировки нефти на мировом рынке находятся в стабильном состоянии, без резких скачков.

Поэтому ожидать подорожания топлива в августе не стоит. Но и дешевле оно также не станет, поскольку мировые котировки нефти не падают.

Со своей стороны в Минэкономики заявили, что при максимальных наценках стоимость бензина для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,64 грн/литр, дизтоплива — 29,25 грн/литр.

Вступительная кампания

До 28 июля вузы должны были обнародовать списки рекомендованных к зачислению абитуриентов. Все, кто поступил на бюджетную форму обучения, должны подать оригиналы документов до 18.00 2 августа.

Зачисление на бюджет будет проходить 9 августа, а перевод на вакантные места госзаказа — не позднее 19 августа.

Зачислить поступающих на контрактную форму обучения должны не позднее 30 ноября.

Электронные паспорта

С 23 августа вступает в силу закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным. Поэтому цифровые паспорта можно будет предъявить на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства.

Также их можно использовать в банках, больницах, как удостоверение личности, если остановит полиция, на почте при получении посылок или писем и при покупке алкоголя или табака для подтверждения совершеннолетия.

Поскольку с 23 августа цифровые документы в приложении Дія будут иметь такую ​​же юридическую силу, как и их пластиковые или бумажные аналоги.

Но для пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее нужно будет показать бумажный паспорт. Цифровой для этого не подойдет.

Пересечение границы

С 1 августа на украинско-словацкой границе будут работать все пункты пропуска. В частности, это касается пешеходного пункта пропуска Малые Селменцы — Вельке Слеменце, где граждане смогут пересечь границу ежедневно с 9.00 до 21.00 (по киевскому времени).

Из-за карантина пункт пропуска Вельке Слеменце временно не работал с ноября 2020 года.

Совместная дорога для велосипедов и мотоциклов

Киев стал первым городом в Украине, в котором появились участок и разметка общего дорожного движения велосипедов и моторизованного транспорта. Она будет доступна для проезда с 1 августа.

Участок соединит будущую велосипедную дорожку на улице Ивана Франко и велополосу на улице Леонтовича. Ездить по ней можно будет с ограниченной скоростью — до 20 км/ч.

Новые авиарейсы из Львова

В августе из международного аэропорта Львов запустят ряд новых авиарейсов. К ним относятся два новых регулярных направления от Ryanair и один новый от SkyUp:

Каунас (Литва) — рейсы со 2 августа по понедельникам и пятницам (Ryanair);

Венеция и Тревизо (Италия) — рейсы с 3 августа каждый вторник и субботу (Ryanair);

Даммам (Саудовская Аравия) — рейсы с 5 августа. Вылет из Львова по понедельникам и четвергам, из Даммама — каждый вторник и субботу (SkyUp).

Кроме того, возобновится выполнение рейсов Ryanair по следующим направлениям:

Краков (Польша) — с 1 августа по пятницам и воскресеньям;

Будапешт (Венгрия) — рейсы с 3 августа каждый вторник и субботу;

Дюссельдорф (Германия) — рейсы с 5 августа по понедельникам и четвергам.

Выходные в августе

В августе 2021 года украинцы будут отдыхать больше, чем обычно. Дополнительные выходные ждут граждан по случаю Дня Независимости Украины. В этом году праздник приходится на вторник (24 августа).

Сколько будут отдыхать украинцы в июле 2021 — читайте в нашем материале.