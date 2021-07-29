29 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола.

Соответствующий документ позволяет пострадавшему от насилия получить возмещение материального ущерба и морального вреда.

Правонарушителя будут наказывать:

штрафом от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 грн);

общественными работами от 30 до 40 часов;

административным арестом до 10 суток.

Если в течение года закон повторно нарушат, то предусматривается штраф от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (370-680 грн) или общественные работы от 40 до 60 часов, или админарест до 15 суток.

Работники военных служб, командного состава НАБУ, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, ГБР и полицейские несут административную ответственность за совершение:

домашнего насилия;

насилия по признаку пола;

невыполнение срочного запретного предписания;

несообщение полиции о месте своего временного пребывания в случае вынесения такого предписания.

1 июля 2021 года Верховная Рада приняла в целом соответствующий законопроект № 1604-их. Поддержали документ 336 народных депутатов.