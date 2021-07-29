29 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола.
Соответствующий документ позволяет пострадавшему от насилия получить возмещение материального ущерба и морального вреда.
Правонарушителя будут наказывать:
- штрафом от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 грн);
- общественными работами от 30 до 40 часов;
- административным арестом до 10 суток.
Если в течение года закон повторно нарушат, то предусматривается штраф от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (370-680 грн) или общественные работы от 40 до 60 часов, или админарест до 15 суток.
Работники военных служб, командного состава НАБУ, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, ГБР и полицейские несут административную ответственность за совершение:
- домашнего насилия;
- насилия по признаку пола;
- невыполнение срочного запретного предписания;
- несообщение полиции о месте своего временного пребывания в случае вынесения такого предписания.
1 июля 2021 года Верховная Рада приняла в целом соответствующий законопроект № 1604-их. Поддержали документ 336 народных депутатов.