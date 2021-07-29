Погода на выходные в Украине (31 июля — 1 августа)

На выходные погода в Украине будет очень жаркой, поэтому украинцам стоит запастись питьевой водой и льдом. Возможны дожди и грозы на Закарпатье 31 июля и 1 августа, которые продлятся ночью.

По данным Укргидрометцентра, на остальной территории Украины ожидается солнечная погода без осадков. Самая жаркая температура — в восточных и южных областях.

В субботу, 31 июля, днем ​​температура в южных областях от +30 до +28, восточных от +30 до +32, центральных от +28 до +30, северных от +28 до +30, западных от +26 до +29 градусов.

В Киеве днем ​​- от +28 до +30, синоптики прогнозируют жаркую погоду без дождей. Ночью также без осадков, температура воздуха — от +17 до +19 градусов. На Закарпатье ожидаются дожди с грозами.

В воскресенье, 1 августа, днем ​​температура воздуха поднимется на несколько градусов. В южных областях от +32 до +35, восточных от +32 до +34, центральных от +27 до +29, северных от +27 до +31, западных от +23 до +27 градусов.

В Киеве днем ​​- жарко и без дождей, однако они могут начаться ближе к ночи. На Закарпатье возможны осадки. Температура — на уровне от +27 до +29, ночью от +18 до +20 градусов.