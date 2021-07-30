Карантин в Украине продлят, но точной даты нет — Минздрав

Главный санврач Игорь Кузин анонсировал продолжение карантина в Украине из-за распространения коронавируса.

— По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий, — заявил он в эфире одного из телеканалов.

Конкретные сроки чиновник Минздрава не назвал.

По его словам, в некоторых регионах начала ухудшаться статистика по распространению коронавируса — это некоторые районы Луганской, Донецкой, Харьковской и Львовской областей.

Ранее в Минздраве не исключили вероятности введения очередного локдауна в Украине осенью 2021 года, но сейчас в стране делают все необходимое, чтобы избежать усиления мероприятий.

Минист здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что это зависит от продолжения соблюдения карантинных норм и массовой вакцинации населения.