Территория Украины в выходные, 31 июля — 1 августа, окажется в зоне между двумя циклонами – Ferdinand и Elior. Это значит, что погода в большинстве областей будет преимущественно сухой и солнечной, заявила синоптик Наталья Диденко.

— Разве что незначительные “укусы” фронтов спровоцируют в субботу короткие дожди на Западе и Востоке Украины, — отмечает она.

По ее словам, вечером в воскресенье, 1 августа, станет больше дождей в западной части и местами на Севере. Осадки принесет атмосферный фронт от циклона Ferdinand.

В целом погода в выходные будет жаркой, убеждает Диденко, и прогнозирует днем ​​+28 +32, а 1 августа на Востоке и Юге — до +34 градусов.

— В Киеве в ближайшие выходные обещают жару, солнце и сухой воздух. Дождь возможен в столице вечером 1 августа, — добавила синоптик.

А со следующей недели в отдельных регионах температура повысится до +38, прогнозируют в Укргидрометцентре.

Народный синоптик Леонид Горбань ранее прогнозировал, что погода в Украине в августе 2021 года будет жаркой первые две недели, а потом будет резкое снижение температуры.

По его словам, с 1 по 14 августа столбики термометров будут показывать +31 +34, с 15 августа — на уровне +24 +26.