Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести публичный мониторинг качества воды. Каждая громада должна будет контролировать качество воды.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на пресс-конференции по результатам заседания СНБО в Краматорске 30 июля.

— У нас на сегодня все понимают, что то, что мы с вами употребляем — это и есть наше здоровье. Отдельно был доклад, что будет поручение: каждая громада должна понимать, какое качество воды. Будет мониторинг системы публичный, и все жители тех или иных территорий будут понимать, какую воду местная власть подает там, где есть централизованное водоснабжение, — сообщил он.

Данилов добавил, что на заседании СНБО отдельно подняли вопрос обеспечения качественной водой перед 1 сентября детских садов. Он уточнил, что в Украине сейчас насчитывается 33 318 школ и детских садов.

— Они все сейчас поставлены на мониторинг. Более того, там, где нет централизованной канализации, на этом заседании мы приняли решение обеспечить, чтобы она там обязательно появилась в ближайшее время, чтобы они сняли этот вопрос в XXI веке, — отметил секретарь СНБО.

Напомним, на следующем заседании СНБО заслушает главу Госэкоинспекции Андрея Мальованого. Он будет докладывать о загрязнении окружающей среды водоканалами, которые находятся в коммунальной собственности.