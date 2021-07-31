Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев об ухудшении погодных условий на территории страны.

В течение сегодняшнего дня погода в Украине будет переменчивой — днем ​​на востоке, западе и в Запорожской области ожидаются грозы. В отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

В то же время в течение 31 июля — 2 августа на реках во Львовской и Ивано-Франковской областях (в частности, в бассейнах Сяна и Днестра) поднимется уровень воды на 20 см — 1 м.

Прогнозируется, что это произойдет без негативных последствий. В местах выпадения чрезмерных дождей может сформироваться значительный местный и склонный сток.

По данным Государственной службы, также в ряде регионов будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, который продлится до 1 августа включительно.

Специалисты прогнозируют, что это затронет Харьковскую, Донецкую, Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую, Киевскую, Житомирскую, Винницкую, Тернопольскую, Львовскую области и Крым.