Местное правительство приняло решение закрыть все въезды для фур в Киев из-за чрезмерной жары, которую прогнозируют сегодня, 31 июля.

Так, в город не может въехать тяжеловесный транспорт. Ограничения действуют с 11.00 сегодняшнего дня. В частности, ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в столице будет держаться в диапазоне от +28 градусов тепла.

В патрульной полиции отметили, что ограничения действуют для всех автодорог, которые дают возможность въехать в Киев. По предварительным данным, они будут действовать по меньшей мере до 20.00 сегодняшнего вечера, однако о снятии ограничений пообещали сообщить дополнительно.

Погода в Украине 31 июля ожидается жаркой. Синоптики прогнозируют температуру воздуха днем ​​на уровне от +30 до +32 градусов тепла без осадков.

Погодные условия в Киевской области будут такими же, согласно прогнозу Укргидрометцентра. Например, в Фастове — температура от +29 до +31 без дождей.