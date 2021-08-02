На случай локдауна: в Киеве разрабатывают новый порядок получения спецпропусков

Форма заявок на предоставление спецпропусков для предприятий критической инфраструктуры будет обнародована на сайте Киевской городской государственной администрации на следующей неделе.

Она будет разработана на случай введения в Киеве локдауна, сообщили в пресс-службе КГГА.

Чиновники пообещали учесть предыдущий опыт и разработать совершенно новый алгоритм.

Заявку, форма которой будет обнародована на сайте КГГА, можно будет подать, начиная с 10 августа.

Там также будет прописан алгоритм дальнейших действий.

Кроме того, чиновники планируют дополнительно провести разъяснительную работу среди предприятий и организаций критической инфраструктуры по поводу использования спецпропусков.

Фото: Київпастранс