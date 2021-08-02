Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Укрзализныця предупредила о задержке поездов — какие рейсы опаздывают

Потяг Україна

Укрзализныця предупредила о вынужденной задержке ряда поездов в связи с осложненными погодными условиями.

В западных областях Украины произошел обрыв контактной сети, в результате чего поездам пришлось задержаться для безопасной перевозки пассажиров.

Какие рейсы задерживаются

  • №44 Ивано-Франковск — Чернигов (задержка 2 часа 20 минут);
  • №11 Львов — Одесса (2 часа 10 минут);
  • №8 Черновцы — Киев (2 часа)
  • №244 Рахов — Киев (2 часа 50 минут);
  • №14 Солотвино — Киев (1 час 40 минут);
  • №7 Киев — Черновцы (1 час 20 минут);
  • №50 Трускавец — Киев (1 час)
  • №110 Львов — Херсон (45 минут);
  • №149 Полтава — Ворохта (40 минут);
  • №9 Киев — Мариуполь (1 час 20 минут).

Последний задерживается из-за поломки локомотива грузового поезда на участке Вольнянск — Славгород в Запорожской области.

Также Укрзализныця предупредила об опоздании ориентировочно на восемь часов беспересадочного вагона Вена — Киев до конечной станции из-за задержки на территории Венгрии.

Компания Укрзализныця извинилась за вынужденную задержку поездов и поблагодарила своим пассажирам за терпение.

Читайте
Укрзализныця запускает дополнительный летний поезд в Бердянск

Источник: Укрзализныця

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , , , , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка