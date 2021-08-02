Укрзализныця предупредила о задержке поездов — какие рейсы опаздывают

Укрзализныця предупредила о вынужденной задержке ряда поездов в связи с осложненными погодными условиями.

В западных областях Украины произошел обрыв контактной сети, в результате чего поездам пришлось задержаться для безопасной перевозки пассажиров.

Какие рейсы задерживаются

№44 Ивано-Франковск — Чернигов (задержка 2 часа 20 минут);

№11 Львов — Одесса (2 часа 10 минут);

№8 Черновцы — Киев (2 часа)

№244 Рахов — Киев (2 часа 50 минут);

№14 Солотвино — Киев (1 час 40 минут);

№7 Киев — Черновцы (1 час 20 минут);

№50 Трускавец — Киев (1 час)

№110 Львов — Херсон (45 минут);

№149 Полтава — Ворохта (40 минут);

№9 Киев — Мариуполь (1 час 20 минут).

Последний задерживается из-за поломки локомотива грузового поезда на участке Вольнянск — Славгород в Запорожской области.

Также Укрзализныця предупредила об опоздании ориентировочно на восемь часов беспересадочного вагона Вена — Киев до конечной станции из-за задержки на территории Венгрии.

Компания Укрзализныця извинилась за вынужденную задержку поездов и поблагодарила своим пассажирам за терпение.