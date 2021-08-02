Укрзализныця предупредила о задержке поездов — какие рейсы опаздывают

Укрзализныця предупредила о вынужденной задержке ряда поездов в связи с осложненными погодными условиями.
В западных областях Украины произошел обрыв контактной сети, в результате чего поездам пришлось задержаться для безопасной перевозки пассажиров.
Какие рейсы задерживаются
- №44 Ивано-Франковск — Чернигов (задержка 2 часа 20 минут);
- №11 Львов — Одесса (2 часа 10 минут);
- №8 Черновцы — Киев (2 часа)
- №244 Рахов — Киев (2 часа 50 минут);
- №14 Солотвино — Киев (1 час 40 минут);
- №7 Киев — Черновцы (1 час 20 минут);
- №50 Трускавец — Киев (1 час)
- №110 Львов — Херсон (45 минут);
- №149 Полтава — Ворохта (40 минут);
- №9 Киев — Мариуполь (1 час 20 минут).
Последний задерживается из-за поломки локомотива грузового поезда на участке Вольнянск — Славгород в Запорожской области.
Также Укрзализныця предупредила об опоздании ориентировочно на восемь часов беспересадочного вагона Вена — Киев до конечной станции из-за задержки на территории Венгрии.
Компания Укрзализныця извинилась за вынужденную задержку поездов и поблагодарила своим пассажирам за терпение.