Подорожание кофе в мире: сколько будет стоить и какой не стоит покупать

В мире стремительно начало дорожать кофе. Цена на арабику уже выросла на 20% и на мировых биржах достигла рекордного показателя за последние семь лет.

Подорожание кофе в мире и Украине

Один из крупнейших экспортеров арабики в мире — Бразилия — сейчас страдает от погодных аномалий. Сначала на страну обрушились морозы посреди лета, затем — засуха и снова морозы.

Непогода уничтожает кофейные плантации и соответственно из-за этого повышают цены на продукт.

По данным маркетологов, украинец на неделю выпивает до 15-и чашек кофе. По мировым меркам это не много, однако по европейским — спрос на этот продукт у нас самый большой и он продолжает расти.

— Идет подорожание на мировых рынках до 15-30% на арабику и соответственно будет такое же подорожание и на наше кофе, — говорит экономист Евгений Невмержицкий.

Эксперт отмечает, что такое подорожание покупатели могут даже не почувствовать. Ибо, по его словам, цена самых зерен составляют менее 10% от стоимости кофе, как продукта.

— Хотя если говорить об условиях ведения бизнеса, возможности импорта, налоги и т.д., то подорожание кофе в Украине может быть больше, чем мировое, — добавляет Невмержицкий.

Лишний вес и сердечно-сосудистые заболевания от кофе

По словам доктора-диетолога Ольги Безуглой, негативные последствия на здоровье наблюдаются при многих клинических исследований, когда доза кофеина превышает 400 миллиграмм.

— Если вы потребляете больше пяти чашек кофе в день, то будете иметь повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, — объясняет диетолог.

Также, как добавляет Ольга, есть и риск набрать лишний вес. И причина здесь уже не в кофеине.

По данным соцопросов, более половины украинцев пьют ароматный напиток с молоком и сахаром, а некоторые — еще и сиропы добавляют.

По информации бариста, женщины больше любят латте, а мужчины — эспрессо, американо.

Но больше врачей и экспертов по здоровому питанию беспокоит другое предпочтения украинцев — кофе растворимый.

— Кофе с молоком, или в пакетиках кофе растворимый с добавленным сухого молока имеет большую калорийность, нутрицептичний углеводный и жиросодержащих состав. Это может даже считаться едой, а не напитком, — уверяет диетолог.

Кофейная зависимость — плохие последствия для организма

В наркологическом центре предупреждают, привычка пить много кофе может даже перерасти в зависимость похожую на алкогольную.

— Кофе производит определенные нейромедиаторы, которые задействованы в центре удовольствия — дофамин, серотонин. И когда мы привыкли получать эти нейромедиаторы из употребления кофеина, то соответственно наш мозг хочет получить удовольствие кратчайшим путем — объясняет психолог наркоцентра Татьяна Димко.

Однако и не стоит считать кофе сплошным злом. Согласно исследованиям, умеренное его потребления — до двух чашек в день — уменьшает риск рака печени и положительно влияет на работу сердца и сосудов.