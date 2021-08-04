Погода в Украине становится более неустойчивой и сложной в прогнозировании. На это влияют масштабные пожары в Турции, Греции и Италии.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Также, по прогнозам синоптиков, 3 августа появились небольшие грозовые очаги над Житомирщиной. Более того, они перемещаются через Киевскую и Черниговскую области на Восток.

Но угрозы они не представляют. Синоптики отмечают, что не удалось спрогнозировать эти краткосрочные грозы, поскольку они образовались на особенной так называемой линии сходимости — полосе в атмосфере, где на высоте встречаются ветры противоположных направлений.

Пожары и рекордные температуры

В Турции и Греции никак не утихают пожары и рекордно высокие температуры.

Так, в Греции метеорологи предупредили, что на территорию страны в августе нагрянет аномальная и продолжительная жара. Температура воздуха может достичь +44 градусов.

А в Турции продолжают вспыхивать новые лесные пожары. Дым с огнем охватывают берега моря. Стихия уже наделала много бед и унесла жизни многих людей.

Подробнее о пожарах в мире и аномальной жаре — читайте в материале.