Заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов заверил, что копию приказа отправили в Минкульт, чтобы внести Квіти України в государственный реестр недвижимых памятников Украины.

В течение месяца владелец должен заключить охранный договор на объект.

Согласно закону, любые работы на объектах культурного наследия могут выполнять только при наличии письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на основании согласованной с ним научно-проектной документации.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что несмотря на дебаты, историко-архитектурный опорный план Киева утвержден.

— Его принятие позволяет не просто зафиксировать выдающиеся объекты города. Это противодействие разрушению столицы застройщиками и большой шаг к усилению ответственности за такие случаи. Теперь дискуссии о том, что можно строить и где нельзя — будут определены в этом историко-архитектурном опорном плане, — заявил Ткаченко.

Что известно о демонтаже здания Квіти України

В Киеве застройщик начал демонтаж здания Квіти України, однако ряд активистов выступил против.

Протестующим удалось проникнуть на территорию и временно остановить демонтаж. Активисты требовали реставрировать здание, а не реконструировать.

Квіти України не разрушат — здание признали объектом культурного наследия / 2 фотографии

Однако тогда застройщик заявил, что не собирается останавливать реконструкцию здания. Согласно рендеру, здание хотели превратить в торгово-офисный центр в стиле 2000-х годов.

13 июля Шевченковский райсуд Киева наложил арест на здание Квіти України. Тогда застройщику запретили проводить демонтаж.

Что известно о здании Квіти України

Здание Квіти України расположено на улице Сечевых Стрельцов, 49. Ее спроектировал в начале 80-х годов прошлого века архитектор Николай Левчук для КП Квіти України. Коммунальное предприятие занималось исследованием цветов. Построили здание в 1985 году.