Украина не будет поднимать цены на электроэнергию — Никифоров

В Украине не будут поднимать цены для населения на снабжение электроэнергии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сегодня, 3 июля, на брифинге.

— От имени президента хочу еще раз подчеркнуть, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет, — отметил чиновник.

По его словам, для многих повышения цен на электроэнергию не будет вообще. Это решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, которые приняли на выездном заседании на прошлой неделе в Краматорске.

Сейчас Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг обрабатывает решения, какими должны быть стоимость и система оплаты услуг за предоставление электроэнергии.

— Я думаю, что ко Дню независимости, вероятнее всего, раньше, однако точно ко Дню независимости увидим кто и сколько должен платить, — рассказал Никифоров.

В то же время пресс-секретарь президента еще раз подчеркнул, резкого роста тарифов на электроэнергию украинцы не увидят.