Родители учеников Киева могут заказать электронный ученический онлайн — КГГА

Родители всех учеников школ Киева могут заказать электронный ученический билет в онлайн-режиме. Школьники смогут получить его позже в своих учебных заведениях.

Об этом сообщили в департаменте информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Для этого родителям или опекунам нужно зарегистрироваться на портале scard.kyivcity.gov.ua. Там они могут подать заявку на ученический электронный билет и оплатить заказ. Заявку передадут на производство, а получить готовый билет ученики смогут в своих школах.

— До 31 декабря 2021 года ученики могут продолжать пользоваться своими старыми ученическими для бесплатного проезда в городском транспорте. А потом постепенно электронными ученическими билетами будут обеспечены все школьники столицы без лишних справок, заявлений и посещений админучреждений, — добавили в ведомстве.

Напомним, в Киеве разрабатывают новый порядок получения спецпропусков для общественного транспорта на случай локдауна.

Форма заявок на предоставление спецпропусков для предприятий критической инфраструктуры будет обнародована на следующей неделе.

Также чиновники планируют провести разъяснительную работу среди предприятий и организаций критической инфраструктуры по поводу использования этих разрешений.