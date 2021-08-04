Работа сварщика в Украине: зарплата и задачи профессии

На сегодня в Украине есть немало популярных профессий: от юриста до менеджера по продажам. Но стоит отметить работу сварщика, от которого зависит построение металлических сооружений, их долголетнее служение и безопасность использования.

Какого опыта требует профессия, что нужно делать и какова зарплата у сварщика — читайте в материале.

Что делает сварщик

Профессионалы этой специальности работают на стройплощадках, в машиностроительных и судостроительных цехах, в сфере энергетики, нефтегазовой области, сельском хозяйстве и тому подобное.

Также в сварщиках нуждаются в дизайне и искусстве.

Задача сварщиков — соединения (сварка) металлических конструкций, различных деталей. Он сам изучает задания на изготовление деталей, готовит оборудование к работе и сдает готовое изделие.

Во время работы специалист отвечает за качество образованного связующего сварного шва.

Экипировка сварщиков

Обычно специалисты носят комбинезоны и маски, которые надежно защищают тело от повреждений и излучения. Их изготавливают из современных тонких материалов.

Также у них, как правило, с собой перчатки и кирзовые сапоги.

Зарплата сварщика

По данным кадровых порталов, средняя зарплата таких специалистов колеблется в пределах 15-17 тыс. грн. Если специалист высокого разряда с опытом, то он может зарабатывать гораздо больше.

Прибыль сварщика в основном зависит от сферы, в которой он работает, и сложности работы.

По статистике, самые низкие доходы предлагает жилищно-коммунальный сектор, высокие — нефтегазовый.

Сварщики, работающие в частном предпринимательстве, могут зарабатывать от 25 тыс. грн в месяц.

Все зависит от региона, специализации и видов сварки, которыми располагает специалист.

Что сварщикам нужно уметь и знать

Конечно же, сварщик должен знать нормы техники безопасности, охраны труда, противопожарной защиты и быть физически выносливым и терпеливым.

Более того, эта работа вредна для глаз, поэтому обязательное условие для тех, кто хочет быть сварщиком — хорошее зрение.

Также специалист должен разбираться в свойствах металлов, принципах действия электросварочных машин, аппаратов и другого оборудования.

Он должен уметь выполнять различные виды сварных соединений, типы швов, ориентироваться в электрических схемах, конструкциях различных сварочных машин и т.д.

Где можно выучится на сварщика

Выпускники девятых классов имеют возможность получить профессию сварщика бесплатно в профтехнических заведениях.

Взрослые могут пройти курсы сварщика, и за довольно короткий срок освоить эту профессию.

Важно, что работодатели в первую очередь обращают внимание именно на наличие специализированного образования кандидата и степень его квалификации (разряд).

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