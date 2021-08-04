Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев об ухудшении погодных условий и пожарной опасности на территории страны.

Синоптики прогнозируют, что сегодня днем ​​на Закарпатье, в Житомирской и Винницкой областях в отдельных местах ожидаются град и чрезмерные порывы ветра (шквалы около 15-20 м/с).

Эти погодные условия могут быть потенциально опасными для граждан. Синоптики призывают украинцев быть внимательными и осторожными.

4 августа на востоке Украины, в Сумской, Житомирской, Киевской областях и Крыму может преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине 4 августа будет изменчивой. Восточные, южные, северные и центральные области порадуют украинцев солнышком и теплыми погодными условиями.

В то же время в западных областях ожидаются слабые дожди с грозами. Синоптики прогнозируют, что осадки в некоторых местах Закарпатья могут продолжиться ночью.

В Киеве будет преобладать солнечная погода. По данным Укргидрометцентра, столбики термометра будут фиксировать сегодня температуру преимущественно на уровне от +25 до +27 градусов тепла.