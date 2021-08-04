Соцвыплаты для 145 тыс. детей: правительство предоставит финансовую помощь многодетным

Правительство Украины с целью поддержки перед учебным годом выплатит многодетным семьям на каждого ребенка школьного возраста по 2 тыс. грн.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 4 августа.

— Мы с президентом Владимиром Зеленским обсуждали важность поддержки многодетных, малообеспеченных семей перед началом учебного года. Поэтому сегодня, по инициативе президента, правительство примет постановление о выплате по 2 тыс. грн на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который, по состоянию на 1 августа этого года, достиг возраста 6-18 лет, — рассказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, финансовую помощь направят 145 тыс. детям на территории всей Украины. Он отметил, что эти 2 тыс. грн помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи.

Общий размер программы составит 290 млн грн. По словам Дениса Шмыгаля, выплаты проведут уже в этом месяце.

Еще одно решение в сфере социальной политики — это запуск пилотного проекта в общинах по социальной работе с семьями и детьми, принадлежащих к уязвимым группам населения. Проект рассчитан на два года.

В 2022 году правительство выделит 18 млн грн на его реализацию. Инициатива направлена на поддержку украинских общин, которые теперь смогут расширить качество предоставляемых социальных услуг.