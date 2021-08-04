Погода на 5 августа в Украине – прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 5 августа будет дождливой на большей части страны. На Западе, Севере и в Центре ожидаются грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В Западных областях ожидаются дожди с грозами. Столбик термометра днем поднимется от +24 до +27 градусов, а ночью похолодает до +14 – +16 градусов.

В Северных областях также пройдут дожди, возможны грозы. Днем температура прогреется от +24 до +27 градусов, а ночью будет +14 – +16.

На Востоке будет преимущественно солнечная погода. Осадков не ожидается. Возможна переменная облачность. Днем будет жарко – +27 – +32 градуса, а ночью – +14 – +17.

В Южных областях погода будет солнечной, без дождя. Днем столбик термометра поднимется от +29 до +32 градусов, а в ночное время ожидается от +19 до +22 градусов.

В Центральных областях пройдут дожди с грозами. Днем воздух прогреется от +24 до +29 градусов, ночью похолодает до +14 – +17.

В Киеве ожидаются осадки с грозами. В дневное время суток будет от +24 до +26, а в ночное температура опустится до +15 градусов.